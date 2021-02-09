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  4. 09 Şubat 2021 17:42

Antalya'da feci olay! Elektrik akımına kapılarak öldü

Antalya’da inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Antalya'da feci olay! Elektrik akımına kapılarak öldü
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Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak'taki bir inşaat alanında mülk sahibi olduğu ve ara sıra yardım gittiği öğrenilen Ahmet Sarımehmetoğlu, saat 08.00 sıralarında inşaat alında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırırken akıma kapıldı.

Yere yığılan Sarımehmetoğlu'nu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Sarımehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Ahmet Sarımehmetoğlu'nın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

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