Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı

Koronavirüs salgını sırasında "Corona var öpme" adlı bir şarkı çıkartan Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, bu sefer de maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek için goril kostümü giyip, elinde megafonla Antalya'da sahilde, pazarda vatandaşları uyardı.

Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek için goril köstümü giyip, elinde megafonla sahilde, pazarda vatandaşlara sosyal mesafeye yönelik uyarıda bulundu. Elindeki kafeste yer alan fare ve sincapla ormanda doğanın korunması çağrısı yapan Aydın Aydın, maymun çiçeği şarkısına klip çekti.

Pandemi döneminde 'Korona var öpme' adlı şarkı yapan, sayısı azalan eşekler için sembolik nikah kıyan, doğa ve hayvanlarla ilgili şarkılarıyla dikkati çeken Aydın Aydın'ın, sarkı ve klibi sosyal medyada ilgi gördü. Maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek isteyen Aydın Aydın, şarkısına Antalya'da klip çekti. Sahilde, pazarda, ormanda goril köstümü giyip gezen Aydın Aydın, megafonla vatandaşlara maymun çiçeğinden korunmak için yakın temastan kaçınmalarına yönelik uyarıda bulundu. Bu görüntüleri klibinde de kullanan Aydın Aydın, ormanda kafes içerisindeki sincap ve fareyle doğanın korunmasına yönelik çağrıda bulundu. Aydın Aydın'ın farkındalık için yaptığı ilginç etkinliği görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Maymun çiçeğinden korunmak için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Aydın, vatandaşları sarılıp öpüşmemesi için uyardı. Aydın Aydın "Ormanları yaktık. Bu hayvanları kendimize düşman ettik. Onları küstürdük. Hayvanları severim ama maymun çiçeği şüphesiyle bu hayvanlardan da uzak durmalıyız" dedi.

Aydın Aydın şunları söyledi:

"Dünyaya seslenmek istiyorum. Bu bir acil çağrıdır. Acilen yakın temas, tokalaşma, sarılıp öpüşmeyi kaldıralım. İnsanoğlu, hiçbir şeyden ders almıyor. Yakın zamanda koronadan binlerce can kaybettik. Gribal enfeksiyonlardan da binlerce can kaybettik. Akıllanmıyoruz. Dünyada ilk defa öpüşmeyi 2017 yılının Şubat ayında Hakkari'nin Bağşi Köyü'nde ben ve akrabalarım kaldırdık. Koronanın ülkemize gelmesiyle korona şarkısını yaptım. Şimdi de yurt dışından ülkemize gelen öğrencilerimiz var. Okullar açılıyor. Lütfen bu sesime kulak verin. Yakın teması, tokalaşmayı, yanaktan yanağa öpüşmeyi kaldıralım. Çünkü bizi onlarca hastalık bekliyor." (DHA)

DHA