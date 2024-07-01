Antalya'da havalimanında eylem rötarı: Uçuşlar ertelendi

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da havalimanının en dolu olduğu sezona işçi eylemleri damgasını vurdu. Antalya’da işçi eylemi nedeniyle çok sayıda uçuş ertelendi.

Antalya Havalimanı çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerin karşılanmaması üzerine başlatılan iş yavaşlatma eylemi uÇuşlarda gecikmelere neden olurken dün de bir havayolu şirketinin Gaziantep, Samsun, Van ve İzmir uçuşlarının hiçbir bilgi verilmeden iptal etmesi gerekçe gösterilerek yolcular eylem yaptı, şirketin ofisini bastılar.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre yer hizmetleri personeli ile yolcular arasında gerginliklerin yaşandığı da görüldü. Havalimanında yaşanan olaya Emniyet güçleri müdahale etti.

Cumhuriyet