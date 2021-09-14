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  4. Antalya'da hortum paniği kamerada!

Antalya'da hortum paniği kamerada!

Antalya'da hortum paniği kamerada!

Antalya’nın Kemer ilçesinde deniz üzerinde etkili olan hortum korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika süren hortum karaya ulaşmadan son buldu.

Hortum, Kemer ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde meydana geldiği öğrenilen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. O anlar ise vatandaşların cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. Hortumun karaya ulaşmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. O anları kayda alan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etiketler hortum kemer antalya
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