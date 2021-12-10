  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da kadın cinayeti! Eşini öldürüp saatlerce başında bekledi

Antalya'da kadın cinayeti! Eşini öldürüp saatlerce başında bekledi

Antalya'da kadın cinayeti! Eşini öldürüp saatlerce başında bekledi

Antalya'da bir kişi akşam saatlerinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Gece boyunca cansız bedenin başında bekleyen zanlı, sabah polise teslim oldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp polise teslim oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Y.(64), bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Y.'yi (63) karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Y., bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Y. ise sinir krizi geçirdi. Gülsenem Y.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. 

 

DHA

Etiketler antalya kadın cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kur’an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar iddiası
Erdoğan'dan AK Partililere Kılıçdaroğlu fırçası
Güzel oyuncudan yıllar sonra itiraf gelen sevişme sahnesi itirafı
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu ?
Son ankette dikkat çeken AK Parti ayrıntısı: AK Partililer de memnun değil
Bu işi yapanlar yaşadı! İşte 2022'nin en popüler meslekleri
Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?
UEFA'da namağlup turlayan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Matrix geri döndü! İşte haftanın filmleri
Meğer ekmek değil, hile yiyormuşuz! Ekmekteki hile ortaya çıktı