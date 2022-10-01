Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı

Antalya'da denize girdikten sonra boğulan Kazakistan vatandaşı turistin cansız bedenin kıyıya çıkartıldığını gören acılı abla, kardeşine son kez sarılıp gözyaşı döktü.

Antalya'da öğle saatlerinde denize giren Kazak uyruklu 25 yaşındaki T.A., boğuldu. T.A.'nın olay yerindeki ablası, kardeşinin cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist T.A., deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi. Saat 16.30’a kadar denizden çıkmayan T.A.’in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı. Abla ve enişte, T.A.'ya tüm aramalarına rağmen ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından T.A.'in denize girdiği alana deniz polisi, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası T.A., denizin yaklaşık 5 metre dibinde cansız olarak bulundu. T.A.'in cansız bedeni, dalgıçların tarafından denizden çıkartılarak kıyıya getirildi.

Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken ismi ablası, uzun süre kardeşinin üzerine başını koydu. Zaman zaman T.A.'in yanağını okşayan acılı abla, eşi tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

T.A.’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun Morguna kaldırıldı.