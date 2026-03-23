Antalya'da kahreden olay: Rümeysa öğretmen ırmakta ölü bulundu

Antalya Manavgat Irmağı'nda sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz bir kişi görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin, 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa G.'ye ait olduğu tespit edildi.

Antalya'da Manavgat Irmağı üzerinde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir sonla noktalandı. Irmak üzerinde suyun yüzeyinde duran bir kişiyi fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz çalışması sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda nehirde bulunan cansız bedenin, İngilizce öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Rümeysa G.'ye ait olduğu tespit edildi. G.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA