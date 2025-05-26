  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da kan donduran cinayet: Baba ''konuşalım'' dediği çocuğunu katletti!

Antalya'da kan donduran cinayet: Baba ''konuşalım'' dediği çocuğunu katlett

Güncelleme:

Antalya'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Konuşmak için boş bir araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren baba kısa süre sonra aynı sokak üzerinde bulunan ikametinde yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

Oğlunu defalarca bıçakladı

Boş araziden gelen kavga seslerini kontrol eden yakın noktadaki bir parkta bulunan vatandaşlar Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çok sayıda bıçak darbesi ile oğlunun hayatına son verdikten sonra olay yerinden ayrılan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İHA

text-ad
Etiketler antalya boş arazi Çocuk baba aile konuşalım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boş arazide 13 yaşındaki çocuk öldürülmüş olarak bulundu! Boş arazide 13 yaşındaki çocuk öldürülmüş olarak bulundu! Türkiye'nin Niagarası Tortum şelalesinde kabus! Zemin metrelerce yer değiştirdi! Türkiye'nin Niagarası Tortum şelalesinde kabus! Zemin metrelerce yer değiştirdi! Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı! Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı! CHP'li Mahmut Tanal'dan, AK Partili Mehmet Metiner'i terleten soru CHP'li Mahmut Tanal'dan, AK Partili Mehmet Metiner'i terleten soru Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü! Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü! Murat Övüç oğlunu evlendirdi, gelinine taktığı takılar olay oldu Murat Övüç oğlunu evlendirdi, gelinine taktığı takılar olay oldu TCMB Başkanı değiştiren gazetenin şimdiki hedefi o bakan oldu! TCMB Başkanı değiştiren gazetenin şimdiki hedefi o bakan oldu! Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler
''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var! ''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var! İslam Memiş altında bu haftayı işaret ederek uyardı: ''Sakın atlamayın!'' İslam Memiş altında bu haftayı işaret ederek uyardı: ''Sakın atlamayın!'' Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı