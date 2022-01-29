Antalya'da kan donduran cinayet! Öldürüp cinsel organını kesti

Antalya'da bir kişi, Alman kız arkadaşına ilgi gösterdiği iddiasıyla arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Antalya'da arkadaşını öldüren kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi.

Alman kız arkadaşı Nadia Angela G. ile birlikte apart otelde yaşayan 48 yaşındaki Elvan K., dün akşam arkadaşı Kadir D.'yi yemeğe çağırdı.

K., Alman sevgilisi ve Kadir D. birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan K. ile sevgilisi G.’ye ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir D. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. K., Kadir D.’yi göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

PARKA GÖMMEYE ÇALIŞTI

Apart otelden çıkan Elvan K., yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan K. ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela G.'yi gözaltına aldı.

Kadir D.'nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

DHA