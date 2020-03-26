  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Mart 2020 09:40

Antalya'da kayıp Çinli bulundu

Antalya'daki tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çinli turist jandarmayı aradı. Ekipler turisti maske ve eldivenle kurtardı.

Antalya'da kayıp Çinli bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Antalya’da doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli turisti, Jandarma ve UMKE ekipleri buldu.

Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde kaybolan Çinli turist, Adrasan’a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkmıştı. 30 yaşındaki Jingyun Lan bir süre sonra kayboldu.

Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turistin yanına giden ekipler korona virüsü salgınından dolayı eldiven ve maske taktı.

Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çinli , likya , kayıp çinli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM