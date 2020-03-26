Antalya'da kayıp Çinli bulundu

Antalya’da doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli turisti, Jandarma ve UMKE ekipleri buldu.
Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde kaybolan Çinli turist, Adrasan’a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkmıştı. 30 yaşındaki Jingyun Lan bir süre sonra kayboldu.
Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turistin yanına giden ekipler korona virüsü salgınından dolayı eldiven ve maske taktı.
Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
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