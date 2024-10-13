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Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada

Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada
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Antalya çırılçıplak soyunarak bir sokak köpeğine cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da bir kişi, sokaktaki bir köpeğe cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı.

Bir yurttaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, ilgilii kişinin sokak ortasında çırılçıplak soyunarak hayvana cinsel istismarda bulunmaya yönelik hareketler sergilediği görüldü. 

Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen şahısla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince tyapılan çalışmalarda köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan şahsın V.O.H. isimli yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edilerek görevlilerimizce aynı gün içinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. 

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