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  4. 09 Şubat 2021 22:01

Antalya'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

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