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Antalya'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı

Antalya'da korkunç kaza: 6 kişi yaralandı

Antalya’nın Bucak ilçesinde otomobil ile akarşakıt istasyonundan çıkan hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Burdur karayolu Boğazköy Köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Bucak yönüne giden Rıfat Aslan yönetimindeki 34 LJ ... plakalı otomobil, aynı yönde akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet G. yönetimindeki 32 GC ... plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Rıfat Aslan, Rıfat Acer, Ülker Acer, Senam Aslan ile Mehmet G., ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rıfat Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Etiketler KAZA ANTALYA
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