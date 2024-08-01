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Antalya'da korkunç olay: Önce kadını sonra çocuğunu katletti

Antalya'da korkunç olay: Önce kadını sonra çocuğunu katletti
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Antalya'da bir kişi, sevgilisi A.Ç.'yi (43) ormanlık alanda başını taşla ezerek öldürdükten sonra olaya şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlunu da boğarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan A.Ç. ve M.A., 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Ç.’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde A.Ç., oğlu B.Ç. ve sevgilisi M.A., Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında A., eline aldığı taşla A.Ç.’ye vurmaya başladı. A., oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla vurmaya devam etti. Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren A., küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. M.A., gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük B.’yi da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

Ormanlık alanda A.Ç.’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi M.A.’yı yakaladı. A.’nın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez U.Ç.'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A., sevgilisi A.Ç. yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, A. ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli M.A.’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi A.Ç.’nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

DHA

Etiketler antalya sevgili cinayet
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