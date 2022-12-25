Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.06'da meydana gelen depremin derinliği 47.56 km olarak ölçüldü.