  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.06'da meydana gelen depremin derinliği 47.56 km olarak ölçüldü.

Etiketler deprem antalya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu
Aleyna Tilki yılbaşı planını açıkladı
Opel'in elektrikli yol canavarı ''Almanya üretimli elektrikli ilk SW'' olarak geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı kapıda
İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kredi kartı limit kararı
Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler
Son 1 haftada sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı
Tek tek hesaplandı: Yılbaşını evde kutlamak mı, dışarıda kutlamak mı daha maliyetli?
Hülya Avşar'dan yeni klibine olay yorum: Çıplaklık hissi veriyor olabilir