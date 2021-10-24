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Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konyaaltı İlçesi Dutdibi mevkisinde saat 10.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Karadan ulaşımın zor olduğu yamaçta yayılan alevlere, 3 helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve iki yer ekibiyle kısa sürede müdahale edildi.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Ağırlıklı havadan müdahalenin yapıldığı yangın 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Etiketler orman yangın orman yangını
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