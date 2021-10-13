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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen yangına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.

YILDIRIM KAYNAKLI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, akşam saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Yangının yıldırım kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Topaloğlu, "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor. Orman Bölge Müdürlüğünün uzman ekipleri şu anda yangına müdahale ediyorlar. Belediyemizin 3 arazöz ve 30 personeli ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 arazöz yardım etmek için bekliyor. Ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduk." diye konuştu.

AA

Etiketler antalya orman yangını kemer
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