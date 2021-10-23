Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Konyaaltı İlçesi Dutdibi mevkisinde saat 10.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Karadan ulaşımın zor olduğu yamaçta yayılan alevlere, 3 helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve iki yer ekibiyle müdahale edildi.

Ağırlıklı havadan müdahalenin yapıldığı yangının söndürülmesi için karadan ekiplerin de çalışmaları sürüyor.

DHA