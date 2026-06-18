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  4. Antalya'da otelde sızıntı paniği: Tatilciler hastanelik oldu!

Antalya'da otelde sızıntı paniği: Tatilciler hastanelik oldu!

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde klor gazı sızıntısı meydana geldi. Teknik personelin klor boşaltımı sırasında yaşanan sızıntıdan etkilenen 25 turist ve otel çalışanı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde hizmet veren bir otelde meydana gelen olay, hem tesiste konaklayan turistlere hem de otel personeline korku dolu anlar yaşattı. 

Edinilen bilgiye göre tehlikeli sızıntı, otelin teknik bölümünde gerçekleştirilen rutin bir işlem sırasında patlak verdi. Görevli bir personelin klor boşaltımı yaptığı esnada gazın aniden etrafa yayılmasıyla birlikte, o sırada çevrede bulunan otel çalışanları ve tesiste konaklayan turistler durumdan olumsuz etkilendi. Klor gazının hızla yayılması üzerine otel yönetimi durumu derhal yetkili mercilere bildirdi.

25 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

İhbarın alınmasının hemen ardından, Kızılağaç Turizm Bölgesi'ne çok sayıda tam donanımlı ambulans ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık profesyonelleri tarafından yapıldı. Önlem ve detaylı tetkik amacıyla, aralarında turistlerin ve personelin bulunduğu yaklaşık 25 kişi, başta Manavgat Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki çeşitli özel hastanelere hızla nakledildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan kontroller ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Etiketler antalya Manavgat Kızılağaç klor gazı sızıntısı otel
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