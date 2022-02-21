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Antalya’da silahlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’da silahlar konuştu: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçektirilen silahlı saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi ile olay yerinde bulunan 1 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvenin önünde park halindeki 07 S 7989 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Kocabaşoğlu ve Murat Uyar’a, Zafer Yıldırım tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edildi. Silahlı saldırıda Kocabaşoğlu ve Uyar ile olay yerinde bulunan E.E., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale çevredeki tarafından yapıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, Hüseyin Kocabaşoğlu ve Murat Uyar hayati tehlikeleri nedeniyle Antalya’ya sevk edildi.
Olay yerinden kaçan Zafer Yıldırım kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler antalya silah saldırı
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