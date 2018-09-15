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  4. 15 Eylül 2018 11:57

Antalya'da sokak ortasında genç kadına dehşeti yaşattı

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T., tartıştığı sevgilisi T.A.'yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü, yerde sürükledi. Vatandaşlarca yakalanan Hüseyin T., polise teslim edildi.

Antalya'da sokak ortasında genç kadına dehşeti yaşattı
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Antalya'da dün alkollü oldukları önü sürülen Hüseyin T. ve kız arkadaşı T.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hüseyin T., meydanda onlarca kişinin gözleri önünde T.A.’yı dövmeye başladı. T.A.’yı yerde sürükleyen Hüseyin T.’ye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti. Toplanan kalabalık Hüseyin T.’ye tepki gösterdi ve kaçmasını engelledi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Hüseyin T. ise polis merkezine götürüldü.

DHA

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