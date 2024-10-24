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Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı

Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı
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Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

AA

Etiketler starbucks molotof kokteyli molotof kokteyli ile saldırı starbucks şubesi antalya
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