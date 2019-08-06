Antalya'da turist eğlencesi faciayla sonlandı

Kaza, Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Safariye gidenleri taşıyan cip, henüz kimliği bilinmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile bölgedeki hastanelere sevk edildi.

1 ÖLÜ, YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan bir turist tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



