Antalya'da yine orman yangını
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Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
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