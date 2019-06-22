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  4. 22 Haziran 2019 18:28

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

Akseki-Manavgat kara yolunda bir yolcu otobüsü devrildi, feci kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 20 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.

Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı. Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 
 

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