Antalya'daki plajda bir ceset daha bulundu
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Antalya'da deniz kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayda, ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA
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