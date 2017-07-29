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  4. 29 Temmuz 2017 17:56

Antalya'nın balkon sapığı yakalandı

Antalya'da girdiği evlerde hem hırsızlık yapan hem de küçük çocuklara tacizde bulunan zanlı yakalandı.

Antalya'nın balkon sapığı yakalandı
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Antalya’da geceleyin girdiği evlerde hırsızlık ve küçük yaştaki kızlara cinsel sadırı olayını gerçekleştiren Y.C.C polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık için girdiği evde yaşı küçük 3 kızı taciz ettiği orta çıktı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık ve taciz olayları, 18 ile 25 Temmuz tarihleri arasında Aksu İlçesi, Pınarlı Cihadiye Mahallesi’nde gece 23.00 ile 03.00 saatleri arasında meydana geldi. İlk olay 18 Temmuz günü saat 01.15 sıralarında Pınarlı Mahallesi’nde yaşandı. Hırsızlık zanlısı Y.C.C, balkondan girdiği evin küçük kızı F.A.’ya balkonda uyudukları sırada cinsel tacizde bulunduktan sonra evde bulunan cep telefonunu çalıp kaçtı.

Olayın arkasından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri alarma geçerken, Y.C.C, suç işlemeye deva etti. Şüpheli 20 Temmuz günü Cihadiye Mahallesi’nde hırsızlık için girdiği evde cep telefonu hırsızlığına karışırken evde uykuda olan küçük yaştaki M.Ö isimli kızı taciz etti. 25 Temmuz günü ise yine Pınarlı Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında Ş.Y. isimli kadının tek katlı evine balkondan girerek cinsel tacizde bulundu.

Olaylarından ardından onlarca kamerayı takibe alan polis, kısa sürede şüphelinin Y.C.C, olduğu tespit edildi. Y.C.C, aynı mahallede elinde demir çubukla evleri gözlerken yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında alınan ifadesinin ardından adliye sevk edilen Y.C.C, hırsızlık ve küçük yaştaki kızlara cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

DHA

sapık , gözaltı , taciz , hırsız
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