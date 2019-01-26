Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var ! Çıkan hortum kamerada!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortumoluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA HORTUM

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen hortum nedeniyle; iki otobüs, bir minibüs, iki merdiven devrildi. İki uçak ve bir polis helikopterinde de hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle yaşanan kazada 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da yaşamı felç eden fırtınayla ilgili şu bilgileri paylaştı.

"Biz de şu anda havaalanındayız. Sabah 11 sıralarında oluşan hortum nedeniyle, iki otobüs, bir minibüs, iki merdiven devrilmesi meydana geldi. İki uçakta hasar var, bir polis helikopterimizin pervanesinde hasar var. Şu ana kadar 12 yaralımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Şu anda havaalanı, hava trafiğine açık. Havaalanındaki hasarları hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Direkler yıkıldı, buradaki araç gereçte hasarımız var.

"ZARURİ OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKILMASIN'

Tekrar vatandaşımızı uyarmış olalım. Bugün ve yarın bölgede yağışlar azalarak devam edecek. Bütün vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını rica ediyorum.

Zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması, özellikle dere yatakları bölgelerine yaklaşmamaları; özellikle hortum olma riski olan bölgelerde veya hortum gördüklerinde durup onu çekmek yerine, kendilerini muhafazalı bölgelere almaları yönünde vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

BUSE ACAR'I ARAMA ÇALIŞMALARI...

Buse'yi arama çalışmamız devam ediyor. Şu ana kadar bulabilmiş değiliz. Hem helikopterle, hem dalgıçla aramamız devam ediyor. Hortum nehre değil de karada başka bir yere taşıdı mı endişesi de oluştu. Arama tarama çalışmalarına başladık. Kızımızın eşyalarına ulaşmamız olmamıza rağmen, kızımıza ulaşamaıdk.

Antalya merkezden Antalya'nın doğusundaki ilçelere kaydı yağış. Ama yarın da sağanak yağışların bölgede devam edeceğiyle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı var. Biz de vatandaşlarımıza iletiyoruz. Hepimiz, milletimize geçmiş olsun."

Antalya Havalimanı'nda hortumdan korkunç görüntüler

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi. Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı. Açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

DOLU YAĞDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kuvvetli yağış ve fırtına kent merkezinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Caddesi, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde görüş mesafesinin kaybolması nedeniyle sürücüler ilerleyemedi ve durmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kentin ana bulvarı 100. Yıl'da ağaçlar yola devrildi ve ulaşım güçlükle sağlanıyor.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Kent merkezinde saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan rüzgar, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.

Kuvvetli rüzgar denizde ise dev dalgaların oluşturdu. Konyaaltı sahilinde oluşan dalgaların boyu 5- 7 metreye ulaştı. Falezlere çarpan dalgaların boyu ise 20- 30 metreyi buldu.

RÜZGAR HIZI 103 KİLOMETRE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya kent merkezine son 24 saatte metrekareye 90 kilogram, Kemer ilçesine 111 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, kent merkezindeki rüzgar hızının saatte 103 kilometreye ulaştığı vurgulanırken; rüzgar hızının Kemer'de 96, Aksu'da 91 ve Serik'te ise 88 kilometre olduğu belirtildi.