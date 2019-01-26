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  4. 26 Ocak 2019 08:50

Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

Antalya’yı yine hortum vurdu; yaralılar var !
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

 

antalya , hortum , felaket
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