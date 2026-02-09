  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dolandırıyorum, dolandııııırrrrdımmmm! Gece yarısı canlı yayın tuzağı!

Antika mezatlarında ''canlı yayın'' tuzağı

Güncelleme:

Son zamanda Türkiye'de sosyal medyada artan canlı yayında açık artırma mezatlarında yeni nesil dolandırıcılık yönteminin türediği ortaya çıktı.

Pandemi süreciyle birlikte ivme kazanan sosyal medya canlı yayın satışları, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Ümraniye'de uzun yıllardır antika sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Batkitar, düzenlenen canlı yayınlara anonim bir şekilde giren dolandırıcı hesapların, müşterilere kendilerini "resmi hesap" gibi tanıtarak binlerce liralık vurgun yaptığını anlattı. Esnafın henüz listeleri hazırlamadığı saatlerde dolandırıcıların müşteriye çoktan ulaştığını söyleyen Batkitar, şahısların "indirim" veya "acil durum" diyerek hızlıca para toplayabildiğini ifade etti. Hem esnafı hem de koleksiyonerleri mağdur eden dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunan Batkitar; müşterilerin bu tarz bir canlı yayın alışverişinin ardından mutlaka yetkili satıcıyı araması ve teyit almadan kesinlikle ödeme yapmaması gerektiğini vurguladı.

"Canlı yayına giren müşterilerin iletişim numaralarının ve adreslerinin olması zorunlu"

Canlı yayınlardaki mezat sürecinin işleyişine dair bilgi veren Cengiz Batkitar, dolandırıcıların yayınlarda izlediği yöntemi, "Instagram canlı yayınlarında genelde bir ürün sahneye koyuluyor ve ürünün bilgileri aktarılıyor. Müzayede şeklinde alt limit fiyat koyulabilir ya da sıfırdan açılabilir, ürün kendi değerini bulur ya da bulmaz, artık o sürecin gidişatına bağlı. O noktanın altında kalan son pay'i, yani ödemeyi veren müşteriye ürün satılmış oluyor. Tabii ki canlı yayına giren müşterilerin iletişim numaralarının ve adreslerinin de olması zorunlu; aksi takdirde pay'ler kabul görmez. Ama dolandırıcılar onlara nasıl ulaşıyorlar, bunu biz de anlamış değiliz" şeklinde anlattı.

"Esnaftan daha erken davranıp gecenin 4'ünde yazıyorlar"

Dolandırıcıların profesyonel bir takip sistemi kurduğunu ifade eden Batkitar, müşterilerden para isteme sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Canlı yayını takip eden kötü niyetli dolandırıcılar, yayın içerisinde alınan ürünleri orada seyrederek tespit ediyor. Müşteri bir ürünü sormuşsa, sayfadan kontrol etmiş ya da müşterinin oradaki yazışmasını takip edebilmişse eğer orada o ürünün ne olduğunu buluyor. Ardından yayında kaç paraya yazıldığını ve oradaki sürecin nasıl yürüdüğünü gördüğü zaman da bu sefer ilk iş müşteriye ulaşıyor ve gece de olsa esnaftan daha önce davranıyor. Esnaf çünkü büyük ihtimalle listeleri ancak ertesi gün hazırlayıp iletebilecek; dolayısıyla o daha erken davranıyor. Ben 'Bir hastaya ön ödeme yardım yapacağız, mümkünse bir kısmını gönderin' diye gecenin 4'ünde müşteriye yazdıklarına bile şahit oldum."

"Dolandırıcılara 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz' diyoruz, 'Bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar"
Sistemin büyük bir mağduriyete neden olduğunu ve dolandırıcıların bu durumu pişkinlikle karşıladığını belirten Batkitar, "Burada gerçekten 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin gibi ciddi rakamlardan söz ediyoruz. Bu da totalde baktığınız zaman büyük bir mağduriyete neden oluyor. İki taraf da para almadı, iki taraf da para vermedi ama ortada alınmamış ürünün parasını göndermesi gereken bir esnaf var; bu çok büyük bir mağduriyet. Tespit ettiğimiz bazı numaralar oluyor ve diyoruz ki mesela, 'bu yaptığınız insanlığa sığmaz.' Ve ben şuna şahit oldum, 'bizimki hastalık, alıştık bırakamıyoruz' diyorlar. Hatta dalga geçiyorlar, 'bende hazırda 100 tane daha IBAN var' diye. Kiminle nasıl muhatapsınız herkes şaşırmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Esnafın sesini duymadan, teyit almadan ödeme yapmayın"

Antika severlerin mağdur olmaması için dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Batkitar, müşterileri ve koleksiyonerleri şu sözlerle uyardı:

"Bütün meslektaşlarıma ve aynı zamanda müşterilerime de tavsiyem, mutlaka oradaki tek yetkili iletişim numarasını teyit etmek için arayın. Oradaki esnafın sesini duyun ya da ürünün resmini isteyin, mutlaka bir teyit alın. Gerekiyorsa gidin bir çayını için ve bu süreci kendisinden öğrenin, ürünü yakından görün. Mümkün mertebe emin olmadığınız, ilk defa alışveriş yapacağınız sayfalara kesinlikle hemen para gönderimi yapmayın. Hem müşteri açısından hem esnaf açısından teyit almak kesinlikle çok önemli."

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

50 yaşına merdiven dayayan değişimiyle olay olan ünlü şarkıcının transparan şovu baş döndürdü!
50 yaşına merdiven dayayan değişimiyle olay olan ünlü şarkıcının transparan şovu baş döndürdü!
Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Araç muayene istasyonunda polis cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı!
Araç muayene istasyonunda polis cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı!
Etiketler dolandırıcı mezat mesai canlı yayın canlı mezat antikacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Yaşlı çift oğulları tarafından evlerinde öldürülmüş halde bulundu Yaşlı çift oğulları tarafından evlerinde öldürülmüş halde bulundu Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! Muğla tatili kabusla bitti; genç kadın teknede cansız halde bulundu! Muğla tatili kabusla bitti; genç kadın teknede cansız halde bulundu! CHP'li Belediye Başkanı skandal ifadelerle CHP'den istifa etti CHP'li Belediye Başkanı skandal ifadelerle CHP'den istifa etti Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i sallayacak iddia: ''VAR görüntüsünde montaj var!'' Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i sallayacak iddia: ''VAR görüntüsünde montaj var!''
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi! Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi! Parasını ona yatıran kazandı! İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını ona yatıran kazandı! İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı! Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu! Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu! Balıkesir'de 150 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Balıkesir'de 150 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: 26 şüpheli adliyede Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: 26 şüpheli adliyede Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber! Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağmurlar, diğer yanda kar var! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağmurlar, diğer yanda kar var! Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü