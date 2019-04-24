Anzak günü etkinliklerini kana bulamayacaktı, yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Tekirdağ genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyeliğinden Osmaniye'de yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı cep telefon numarası ile irtibatlı olduğu anlaşılan ve 24-25 Nisan tarihinde Çanakkale'de yapılacak olan Anzak günü etkinliklerine yönelik DEAŞ terör örgütü adına eylemsel faaliyetlerde bulunabileceği değerlendiren Suriye uyruklu A.H. isimli şahıs Tekirdağ'da yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.