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  4. 27 Mayıs 2020 18:13

Apartman dairesine baskın! Bakın ne yetiştirmiş?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekiplerinin bir apartman dairesine yaptığı baskında, saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi ve139 gram esrar ele geçirildi.

Apartman dairesine baskın! Bakın ne yetiştirmiş?
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları A.Ç.H.’nin Akçay Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği Eko ile yapılan aramada 19 saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.

Hakkında 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan' hakkında işlem başlatılan  A.Ç.H.’nin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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