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  1. 03 Mayıs 2017 21:01

Apartmanda 6 cansız beden bulundu !

Adana'da bir apartman dairesinde 6 kişinin cansız bedeni bulundu.

Apartmanda 6 cansız beden bulundu !
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Adana’nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 1'i kadın 6 kişinin cesedi bulundu. Polis, olayın kız isteme yüzünden çıkan bir tartışma sonucu yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, bu akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dariye giren polis, 1'i kadın 6 kişinin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı.

'KIZ İSTEME YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI'

Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü. Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

apartman , daire , adana , ceset