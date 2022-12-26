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Apartmanın bahçesinde ölü bulundu

Apartmanın bahçesinde ölü bulundu
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Bilecik'te Alzheimer hastası bir kadın, oturduğu apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu. 80 yaşındaki kadının evinin penceresinden düşmüş olabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak’taki 5 katlı İpekyolu Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Fatime B.’den haber alamayan kızı, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, binanın arka bahçesinde Alzheimer hastası B.’nin cansız bedenini buldu. Evinin pencereden düştüğü sanılan B.’nin cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. B.’nın, evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği değerlendirilirken, acı haberi alan kızı ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler bilecik apartman arka bahçe
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