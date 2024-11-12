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Apartmanın zemin katı çöktü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katının mutfak kısmında çökme meydana geldi, olay sonrası bina boşaltıldı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce çürük olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verilen ve adli sürecin devam ettiği 8 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanda A.T.'nin oturduğu zemin katın mutfak kısmı anne ve çocuklarının diğer odada olduğu sırada bodruma çöktü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katının mutfak kısmında çökme meydana geldi, olay sonrası bina boşaltıldı.

Anne A.T., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinin taban kısmının çöktüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne A.T. ve 2 çocuğu evden çıkardı. Durumları iyi olan anne ve çocukları sağlık kontrolünden geçirilirken, apartmanda diğer oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tahliye edilen apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.

İHA

Etiketler yıkım kararı apartmanın zemin katı
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