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Araba kullanmayı öğreniyordu: 3 metrelik duvardan uçtu

Araba kullanmayı öğreniyordu: 3 metrelik duvardan uçtu

Tokat’ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen N.D. (27) isimli kadın, arkadaşı M.B (34) gözetiminde direksiyon başına geçti.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DUVARDAN YOLA DÜŞTÜ
Akşam saatlerinde Şeyh-i Şirvani Mezarlığı yanında trafiğe kapalı yolda tur atan N.D’nin bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan yola düştü. Otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

2 YARALI
Kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz otomobil kullanmaktan işlem yaptı. 

Etiketler uçurum araba kaza
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