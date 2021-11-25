Araba kullanmayı öğreniyordu: 3 metrelik duvardan uçtu

Tokat’ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen N.D. (27) isimli kadın, arkadaşı M.B (34) gözetiminde direksiyon başına geçti.



3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DUVARDAN YOLA DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Şeyh-i Şirvani Mezarlığı yanında trafiğe kapalı yolda tur atan N.D’nin bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan yola düştü. Otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

2 YARALI

Kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz otomobil kullanmaktan işlem yaptı.