Arabadaki eski ortağını öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti: Yeni gelişme

Seyahat ettiği eski ortağı Ramazan Y.'yi (29) tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanan Nurullah K. hayatını kaybetti.

Batman'daki korkunç olay, 18 Şubat'ta sabah saatlerinde Batman-Güney Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre güzellik merkezi işleten Ramazan Y.'ın, plakası öğrenilemeyen ve kendi kullandığı otomobilinde, seyahat ettiği eski ortağı Nurullah K. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

TABANCASINI ÇIKARIP ÖLDÜRDÜ, KENDİ KAFASINA SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine K., belindeki tabancayı çıkararak Y.'ın başına ateş etti. Y.'ın öldüğünü fark eden K., aynı silahla kendi kafasına da ateş ederek, ağır yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Y.'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan K., ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan K., dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan K., Batman'da toprağa verildi.