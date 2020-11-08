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  4. 08 Kasım 2020 11:31

Arabayı kaçırıp kaza yapan 13 yaşındaki çocuk: Ceza yazmayın annem beni öldürür

Bursa'da, ağabeyinden otomobilini izinsiz alıp kaza yapan 13 yaşındaki çocuk, "Kurban olayım ceza yazma, annem beni öldürür" dedi.

Arabayı kaçırıp kaza yapan 13 yaşındaki çocuk: Ceza yazmayın annem beni öldürür
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Kaza, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Emre Ç., ağabeyinin otomobilini izinsiz alıp, kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı. Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de, "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

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Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi, araç sahibi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.

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