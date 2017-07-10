Arabayla sıkıştırarak taciz etti !

Adana'da bir aracın sürücüsü tarafından sıkıştırılarak taciz edilen 26 yaşındaki Ezgi Çakır, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından şoka giren genç kadının yardımına çevredekiler koştu.

Kaza, merkez Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü tarafından taciz edilip sıkıştırılan Ezgi Çakır, yönetimindeki 01 CBB 27 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarında park halindeki 01 BC 362 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle hasar gören araçtan çıkan Çakır’ın yardımına yoldan geçenler koştu. Çevre esnafı gözyaşlarına boğulan Çakır’ı sandalyeye oturtup su verip sakinleştirmeye çalıştı.

Çakır, çağrılan ambulansla Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’nde götürülerek tedaviye alındı

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken onu sıkıştıran sürücünün bulunması için güvenlik kameraları da dahil çalışma başlatıldı.