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Araç alım-satım pazarlığı kanlı bitti: 1 ölü

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İstanbul Avcılar'da araç alım-satımı sırasında anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada R.T. silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar'da oturan R.T. ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.T. ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

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Etiketler avcılar araç satış cinayet kavga
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