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Araç kiralama kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Araç kiralama kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Adana’da araç kiralama meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Akbaş (25) ile S.A., B.Y. ve Ö.A. arasında araç kiralama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasından Bayram Akbaş, tabancayla göğsünden ve iki bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler araç kavga kiralama
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