Aracı alev alev yandı, gözyaşlarını tutamadı

Olay, Kartal TEM Bağlantı Yolu Sultanbeyli istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Samandıra gişeler yönünde seyir halindeki aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gören Tuğba Verdil aracından inerek yardım istedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yoldaki diğer sürücüler yanan aracı görünce yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında sürücü Tuğba Verdil cep telefonuyla konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

'KENDİMİ ATTIĞIM GİBİ ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI'

Aracı yanan sürücü Tuğba Verdil, "Cevizlide kaza yaptım. Kaldırıma çıktım. Çekici geldi kenara çekti 'Sıkıntı yok' dedi. Ondan sonra yolda seyir halindeyken burnuma koku gelmeye başladı. Sağa çektim. Kendimİ attığım gibi araba alev alev yanmaya başladı. Ben de bir şey yok" diye konuştu.