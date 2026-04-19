  4. Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü

Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü

Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü
Trabzon’un Hayrat ilçesi Geçitli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, yayla yolundaki bir aracı yuttu. Büyük Harman Yaylası’na gitmekte olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken kar kütlelerinin altında kaldı. Aracın içerisindeki vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı...

Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli mevkiinde sabah saatlerinde çığ meydana geldi.

Büyük Harman Yaylası'na gitmekte olan 4 kişinin bulunduğu araç, Geçitli mevkiinde yoldan geçiş yaptığı sırada üzerlerine gelen çığın altında kaldı. Seyir halindeki aracın bir kısmı çığ altında kalırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan inmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Çığın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, araçta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Hayrat Belediye ekipleri olay yerine sevkedilirken yol açma çalışmalarının başlaması bekleniyor.

İHA

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Altın yükselmeye devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verip uyardı
Altın yükselmeye devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verip uyardı
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Etiketler trabzon çığ Hayrat Geçitli Büyük Harman Yaylası yayla kar yağışı çığ felaketi AFAD
