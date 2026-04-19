Aracın üzerine çığ düştü! 4 kişi ölümün kıyısından döndü
Trabzon’un Hayrat ilçesi Geçitli mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, yayla yolundaki bir aracı yuttu. Büyük Harman Yaylası’na gitmekte olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken kar kütlelerinin altında kaldı. Aracın içerisindeki vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı...
Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli mevkiinde sabah saatlerinde çığ meydana geldi.
Büyük Harman Yaylası'na gitmekte olan 4 kişinin bulunduğu araç, Geçitli mevkiinde yoldan geçiş yaptığı sırada üzerlerine gelen çığın altında kaldı. Seyir halindeki aracın bir kısmı çığ altında kalırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan inmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Çığın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, araçta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Hayrat Belediye ekipleri olay yerine sevkedilirken yol açma çalışmalarının başlaması bekleniyor.
İHA
