Aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltında

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen O.F.E’nin (30) kullandığı kiralık otomobili, Çetibeli Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta kurulu radar tespit cihazı bulundu.
Gözaltına alınan sürücüye 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen O.F.E, işlemlerinin ardından ‘Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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