Yasakların geri döndüğü il sayısı 49'a yükseldi! İşte tam liste
Yasakların geri döndüğü il sayısı 49'a yükseldi! İşte tam liste
Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünlere kısıtlama
Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünlere kısıtlama
Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'da kayıp 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Ağustos 2020 15:13

Aracının çekilmesini istemeyen sürücü bakın ne yaptı!

stanbul Silivri'de muayenesi olmayan aracını yasak alana park eden sürücü, aracını çekilmesini istemeyince polise pes dedirtti.

Aracının çekilmesini istemeyen sürücü bakın ne yaptı!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Olay, dün 11.30 sıralarında Alibey Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Karamustafa Caddesi'nde engelli yoluna park edilen 33 DIY 78 plakalı hafif ticari araca işlem yapmak istedi.

Yapılan plaka sorgulamasında aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Bu sırada olay yerine aracın sürücüsü geldi. Polislerin aracı çekmeye çalıştığı anda sürücü aracının içine bindi. Çekicinin halatlarına bağlı aracından inmek istemeyen sürücü, uzun süre polislerle tartışırken güçlükle ikna edilerek araçtan indirildi.

Araç, çekici yardımıyla otoparka götürülürken, görevli trafik polisi sürücüden şikâyetçi oldu. Araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , araç , pes
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM