Aracıyla çaya düşen ve akıntıda mahsur kalan sürücü böyle kurtarıldı

Mersin’de meydana gelen kazada çaya düşen ve akıntı nedeniyle mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılırken kurtarma çalışmaları sanyie saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Deliçay mevkiinde yaşandı. M.İ., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Deliçay’daki akarsuya uçtu.

Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, çaydaki akıntının şiddetli olması nedeniyle güvenli bir noktaya ulaşamayarak mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle titiz bir çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından kurtarılan M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA