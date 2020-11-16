Araçlara taş atan kadın böyle görüntülendi

Olay, dün, öğle saatlerinde, Halkapınar'daki Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Bir kadın, trafikte seyir halindeki araçlara, bilinmeyen nedenle taş attı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ise hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.