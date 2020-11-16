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  4. 16 Kasım 2020 18:52

Araçlara taş atan kadın böyle görüntülendi

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş atarken kameralara yakalandı.

Araçlara taş atan kadın böyle görüntülendi
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Olay, dün, öğle saatlerinde, Halkapınar'daki Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Bir kadın, trafikte seyir halindeki araçlara, bilinmeyen nedenle taş attı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ise hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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