Rakı ve bira fiyatları açıklandı ! İşte zam sonrası fiyatlar
Rakı ve bira fiyatları açıklandı ! İşte zam sonrası fiyatlar
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Ocak 2019 15:10

Araştırma görevlisinin katili adliyede

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı ile babası adliyeye sevk edildi.

Araştırma görevlisinin katili adliyede
A+ A-

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i silahla vurarak öldüren zanlı ile babasının, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversitede öldürülen Ceren Damar'a yürek yakan vedaÜniversitede öldürülen Ceren Damar'a yürek yakan veda

''Ceren Damar'' cinayetinin hemen sonrası kamerada''Ceren Damar'' cinayetinin hemen sonrası kamerada

Ceren Damar cinayetiyle ilgili skandal sözler ! Soruşturma başlatıldıCeren Damar cinayetiyle ilgili skandal sözler ! Soruşturma başlatıldı

İbrahim Kalın acı haberi böyle duyurdu: Komşumuzun kızıydı...İbrahim Kalın acı haberi böyle duyurdu: Komşumuzun kızıydı...

 

AA

ankara , çankaya , cinayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM