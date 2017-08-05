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  4. 05 Ağustos 2017 09:04

Araştırma hastanesinde öldüren ihmal

İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bozuk jeneratör yüzünden ameliyata alınamayan Mehmet bebek hayatını kaybetti.

Araştırma hastanesinde öldüren ihmal
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İzmir'de kuyumculuk yapan Mehmet Demir (32) ve Aydan Nur Demir'in (29) 5 ay önce dünyaya gelen oğulları Mehmet Gökalp, geçtiğimiz 30 Mayıs'ta rahatsızlandı.

Sabah gazetesincen Cehan Torlak'ın haberine göre Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan bebeğin kalbinin bir odacığının gelişmediği bu nedenle, kirli ve temiz kanın karıştığı tespit edildi. 1 Haziran'da anjiyo yapılan bebek, 2 Haziran'da acilen ameliyata alınacaktı. Ancak ailenin iddiasına göre hastanedeki jeneratör arızalı olduğu için ameliyat 5 Haziran'a kaldı. Ameliyat günü baba Mehmet Demir'i arayan hastane yetkilileri sabah 08.00 sıralarında bebeğin kalbinin durduğunu ve yeniden çalıştırdıklarını ancak 09.00 sırlarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan baba, "Jeneratör bozuk olduğu için doktorlar ameliyatta olası bir elektrik kesintisini göze alamadılar. Bu nedenle ameliyat zamanında yapılamadı ve ben çocuğumu kaybettim. Hukuk mücadelesi başlattım. Bu mücadelem çocuğumu geri getirmez ama bundan sonra daha dikkatli olurlar. Başka anne babaların bizim gibi evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Ameliyatın yapılamadığını öğrenince oğlumu hastaneden çıkartmak istedim ancak sevkin hastane vasıtasıyla yapılabileceği söylendi. Bu nedenle çıkartamadım. Çocuğumun ölümünde ihmali olanlar belirlensin ve cezalandırılsın" dedi. Demir ailesinin avukatı Ahmed Atılgan ise "Eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz bu trajedi bir daha yaşanmasın diye müvekkil adına bu olayın peşini bırakmayacağız. Ağır bir ihmal var. Hatta öyle ki doktorlar olayı buzdolabının bozulmasına benzetmiş" diye konuştu.

 

 

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