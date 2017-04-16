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  1. 16 Nisan 2017 08:10

Arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kardeşlerden 2'si öldü, 1'i de ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Popmalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 3 kardeşten, Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Gümüşkolan ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cumali Gümüşkolan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cumali Gümüşkolan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gümüşkolan kardeşlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

cinayet , arazi , kavga